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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن شن ضربات جوية في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة أمريكية على موقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الضربة نفذتها طائرتان أمريكيتان من طراز إف 15 ضد منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها".

وأضاف البيان أن " القوات الأمريكية نفذت ضربة في إطار الدفاع عن النفس على منشأة في شرق سوريا"، مشيرًا إلى أن "الضربة رد على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأمريكية في العراق وسوريا".

والثلاثاء، أكدت إيران أنها لم تتدخل على الإطلاق في أي عمل أو هجوم استهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، ورفضت ما وصفته بـ«ادعاءات» الولايات المتحدة في هذا الصدد.

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وقالت وكالة "إرنا" للأنباء، إن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني سلّم الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أنطونيو جوتيريش، رسالة اعتبر فيها أن "جميع ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة، ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدًا أن إيران «لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية في سوريا والعراق".

وأضافت الوكالة أن رسالة إيرواني المؤرخة بتاريخ السابع من نوفمبر جاءت ردًا على رسالة بتاريخ 30 أكتوبر وجهها الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن "وساق فيها ادعاءات غير مثبتة ولا أساس لها من الصحة".

 

 

 

 

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