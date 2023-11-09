مسئول بالسلطة الفلسطينية: لن نبحث احتمال عودتنا لإدارة غزة قبل وقف النار

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، إن السلطة لن تبحث احتمال العودة إلى إدارة غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ودون عملية سياسية تفضي لدولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف: "لن نعود إلى غزة "على ظهر دبابة إسرائيلية، ونريد حلاً سياسياً وضمانات دولية".

ومساء أمس، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إنه لا تسامح مع الإسرائيليين المخالفين للقانون في الضفة الغربية، مشيرًا إلى من يقومون بأعمال عنف قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

وذكر نتنياهو أن هناك "حفنة من المتطرفين الذين لا يمثلون المجموعة الموجودة هنا، ويسببون ضرراً كبيراً لدولة إسرائيل".

وأضاف: "نحن غير مستعدين للتسامح مع ذلك، وسنعمل لمواجهته بكل السبل".