سيناتور أمريكي: حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي، الأربعاء، إنّ حصيلة الضحايا المدنيّين في قطاع غزة "كبيرة جدًا"، وإنّه يتعيّن على الجيش الإسرائيلي أن يكون "أكثر دقّة" في استهدافه مقاتلي حركة "حماس" في القطاع.

وقال مورفي الذي يشغل عضوية لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أنّ عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم كبير جداً، وأنّه من المهمّ والحيوي شنّ هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ومساء أمس، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إنه لا تسامح مع الإسرائيليين المخالفين للقانون في الضفة الغربية، مشيراً إلى من يقومون بأعمال عنف قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

وذكر نتنياهو أن هناك "حفنة من المتطرفين الذين لا يمثلون المجموعة الموجودة هنا، ويسببون ضرراً كبيراً لدولة إسرائيل".

وأضاف: "نحن غير مستعدين للتسامح مع ذلك، وسنعمل لمواجهته بكل السبل".