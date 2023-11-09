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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال تلفزيون فلسطين مساء الأربعاء، إن 30 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك على خلفية معلومات عن وساطة تتولاها قطر من أجل هدنة إنسانية.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لمكتبه: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمراً واحداً: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

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كما قال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة غسان عليان، إن 50 ألف فلسطيني غادروا منازلهم، الأربعاء، من شمال قطاع غزة باتجاه المناطق الجنوبية.

وأضاف عليان، في بيان، أن الفلسطينيين سلكوا طريق صلاح الدين الذي حدده الجيش الإسرائيلي كممر آمن.

وفي وقت سابق دعا عليان، في بيان، الفلسطينيين في شمال القطاع للتوجه إلى جنوب وادي غزة "من أجل سلامتهم".

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