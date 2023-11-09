بلغ 1.3 مليون في سبتمبر 2023.. رقم قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية العالمية

وصلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية القابلة للشحن في شهر سبتمبر إلى مستوى 1.3 مليون وحدة تقريبًا، وهي أعلى نتيجة يتم تسجيلها على الإطلاق.

وفقًا لبيانات EV-Volumes، تم تسجيل 1,291,077 سيارة كهربائية جديدة للركاب على مستوى العالم في سبتمبر (23 بالمائة أكثر من العام الماضي).

وحصلت السيارات القابلة لإعادة الشحن أيضًا على حصة قوية جدًا من تسجيلات السيارات العالمية بنسبة 17%، بما في ذلك 12% للسيارات الكهربائية وحدها.

عند إضافة 12% إضافية للسيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن، فإن الحصة الإجمالية للسيارات الكهربائية – xEVs (BEVs، PHEVs، HEVs) – تقدر بنحو 29%.

تسجيل السيارات الكهربائية لهذا الشهر:

السيارات الكهربائية بالبطارية: حوالي 890.000 سيارة و12% من حصة السوق

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: حوالي 400.000 سيارة و5% من حصة السوق

الإجمالي: 1,291,077 (بزيادة 23%) وحصة سوقية 17%

* المقدرة من حصة السوق

وحتى الآن هذا العام، تم تسجيل أكثر من 9.4 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل حوالي 16% من الحجم الإجمالي، حسب تقديراتنا.

تسجيلات السيارات الكهربائية منذ بداية العام:

BEVs: حوالي *أكثر من 6.5 مليون

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: حوالي أكثر من 2.8 مليون

الإجمالي: 9,459,019 (بزيادة 39%) وأكثر من 16% من حصة السوق

وللإشارة، في عام 2022، تم تسجيل أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية جديدة للركاب على مستوى العالم لأول مرة. وسيتم تحسين هذه النتيجة بشكل كبير في عام 2023، ومن المحتمل أن تصل إلى أكثر من 13 مليون وحدة.

استمر طراز Tesla Model Y في كونه الطراز الأكثر مبيعًا في العالم الذي يعمل بالقابس الإضافي في سبتمبر مع أكثر من 121000 تسجيل جديد.