رئيس مدينة رأس غارب يواصل تسليم وحدات سكنية للمستحقين بمنطقة الصحراوية

شهدت منطقة الصحراوية بمدينة رأس غارب استمرار عملية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين، حيث باشر اللواء ممدوح نديم، رئيس المدينة، تسليم وحدات سكنية للمواطنين الذين قاموا بتوريد المبالغ المستحقة، حيث بلغ إجمالي عددهم 29 مواطنا.

وفي اليوم الحالي، تم تسليم 15 وحدة سكنية لأصحابها، مع استمرار عملية التسليم للمواطنين الآخرين بشكل تدريجي ومتوالي.

أكد اللواء ممدوح نديم على أهمية التسهيلات المقدمة للمواطنين وتيسير عمليات التوريد لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحصول على السكن اللائق للمستحقين. وأشار إلى جهود اللواء عمر حنفى، محافظ البحر الأحمر، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق مستوى عالٍ من الرعاية والتسهيلات في جميع مدن المحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المحلية بتوفير السكن الملائم وتحقيق معايير العيش الكريم للمجتمع المحلي.