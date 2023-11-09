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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الصناعة والتجارة الأردني بشأن إرسال المساعدات للضفة الغربية

صدى البلد

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، إن شحنة مكونة من 30 ألف طن من القمح وألف طن من الحبوب سيتم إرسالها كمساعدات إلى الضفة الغربية. 

وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن المساعدات سترسل على دفعات، واليوم ستسير 10 شاحنات كل شاحنة 23 ألف طن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 10515 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح.

وأضافت أن من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

أعلنت إسرائيل الصناعة والتجارة العدوان الإسرائيلي الصحة الفلسطينية الفلسطينية

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