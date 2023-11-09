قرار عاجل من التعليم بعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 "إلكترونيا"

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي اول وثاني وفقا للمناهج التي تدرسي في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 بدءا من مرحلة رياض الاطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ابناؤنا في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 تنص على أنه يمكن للطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج والعكس ، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج مع اداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الاول والعكس كذلك

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات : يتم تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويقوم التلميذ بآداء الانشطة المطلوبة ، ثم يقوم ولي الأمل برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه في امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، يتم تحميل ملف اللتقييم وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي - لغات) من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بآداء الانشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، الطالب الذي لا يقوم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة لا يتك اعتباره احتاز العام الدراسي الحالي ، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي .

أما عن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 الدور الثاني ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبار دور قاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها ، أو تغيب عنها وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه (الاول والثاني ) لجميع الصفوف الدراسية

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الأول" : السبت 13 يناير 2024

- موعد بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 "الفصل الدراسي الثاني" : السبت 25 مايو 2024

- موعد امتحانات ابناؤنا في الخارج الدول الثاني بداية من السبت 6 يوليو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية

وعلى جانب آخر .. كانت قد دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناءنا المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير" والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية "انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وقالت السفيرة سها جندي إن ذلك جاء في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، بحضور 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، حيث تمت دعوة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كمتحدث رئيسي خلال المؤتمر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر والذي تم دعوة وزيرة الثقافة كمتحدثاً رئيسياً خلاله، قد خلُصت إلي دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومسابقة "المبدع الصغير"، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وكذا برنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها، وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة، على كل ما تقدمه من مجهودات رائدة في مجال رعاية المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك دورها في نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأطفال وشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي.. اضغط هنا

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4 – أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6 – ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

9 – فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

10 – تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين:

• مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

• مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

12 – فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

13- فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

14- ” التقدم إلكترونيًا ” عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)

15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون – واتساب (01559919944).