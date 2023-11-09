عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 21 تاجر جملة وقطاعى لبيعه السجائر بالغربية بأزيد من سعرها

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 21 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

txt

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بكلية الحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجر  يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية | فيديو

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية التموين تحرير محاضر بمراكز ومدن المحافظة بمحافظة الغربية محمد ابوهاشم محافظة الغربية مجهولة المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا.. مستندات

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موضوعات متعلقة

مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

ترشيحاتنا

لمن أصابه الحسد في الرزق.. أمين الفتوى ينصح بهذه الطريقة

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

بالتحكيم.. تعليق مفاجئ من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 106 شحنات مساعدات إلى غزة في يوم

وصول طائرة مساعدات قطرية إلي مطار العريش لإغاثة أهالي غزة

مسئول صيني: بكين والقاهرة نجحتا في دفع التكامل بين الحزام والطريق ورؤية 2030


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

انقرض منذ 40 ألف عام.. كيف كان شكل إنسان نياندرتال الوسيم؟ شاهد بالصور

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ