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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب رئيس أفريكسيم بنك لـ«صدى البلد»: نسعى لحل مشاكل نقص المعلومات في أفريقيا

كانايو أواني
كانايو أواني

قالت نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" كانايو أواني، إن معرض التجارة البينية الأفريقية اليوم يسعى إلى تجميع المصدرين والمستوردين، والمستثمرين الأفارقة في مكان واحد، مع تعريفهم بفرص الاستثمار بكل أنحاء القارة الأفريقية.

وأكدت أن المعرض منصة باتجاه تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

وقالت أواني، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش المؤتمر والمعرض للتجارة البينية الأفريقية الذى عقد اليوم، الخميس: “إننا نسعى من خلال المعرض إلى أن يكون هناك تواصل دائم وسهولة حل مشكلة نقص المعلومات عن الأسواق الأفريقية فيما بينها”.

وأضافت أن التجار فى القارة الأفريقية ليس لديهم معلومات كافية حول ما يتم إنتاجه أو تصديره من دولة لأخرى بالقارة السمراء، ما يؤثر بالسلب على التجارة البينية بين دول القارة، الأمر الذى يجعل المعرض منصة أمام الجميع لتبادل المعلومات وإبرام الصفقات التجارية.

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يذكر أن البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" يتوقع أن يصل حجم الاتفاقيات والصفقات التجارية من هذا المعرض إلى 43 مليار دولار من الصفقات التجارية، ويمكننا بالفعل أن نرى التأثير والنمو، فخلال المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية في مصر عام 2018 تم تحقيق صفقات بقيمة 32 مليار دولار.

وفي النسخة الثانية التي عقدت في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2021، تم إبرام اتفاقات تجارية بقيمة 42 مليار دولار، وتستهدف هذه الدورة أن يضم المعرض المزيد من المنتجات.

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