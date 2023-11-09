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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة: إطلاق قمة التجارة البينية الأفريقية الثالثة انعكاس للتحديات الاقتصادية الحالية

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

قال المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة، إن انطلاق فعاليات قمة التجارة البينية الأفريقية للمرة الثالثة، جاء بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية والأحداث الإقليمية الراهنة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن مصر مهتمة بقوة بتحقيق التنمية الشاملة بعد خفض التعريفات الجمركية الأخيرة لتعزيز حركة التجارة البينية.

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جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات القمة السنوية الثالثة للتجارة الأفريقية IATF2023، والذي تستضيفه مصر في دورته الثالثة بحضور الدكتور بنديكت أورما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك” وممثلي الاتحاد الأفريقي. 

وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال في دول الجوار الأفريقي بما يحقق التكامل الاقتصادي، وبما يعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، وبما ينعكس علي رفاهية الشعوب الأفريقية د.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من الاتفاق والتعاون مع دول الجوار الأفريقي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لجميع البلدان الأفريقية. 

وزير الصناعه لتجارة البينية الافريقية المهندس أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة قمه التجارة البينية الافريقية أزمة جائحة كورونا

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