محمد صلاح الدين يلتقي وزير التجارة والصناعة بتتارستان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، أوليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان ووفد مرافق رفيع المستوي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد التتارستاني، موضحًا أنه تم خلال اللقاء إستعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على الدور الرئيسي للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات التي تقوم الجهات التابعة بإنتاجها بالإضافة إلى الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أشار وزير الإنتاج الحربي ، إلى أن الجانبين بحثا سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التتارستانية فى العديد من مجالات التصنيع وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات التصنيعية من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، على وجود فرص استثمارية واعدة بمصر أمام الشركات التتارستانية خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول الإفريقية والعربية بما يسمح بنفاذ المنتجات التتارستانية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وحرص الوزير "محمد صلاح" على دعوة شركات جمهورية تتارستان للمشاركة فى النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" .

منتدى التعاون مصر - روسيا 2023

من جانبه أوضح السيد أوليج كوروشينكو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان أن هذا اللقاء يأتي في ضوء زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية رفقة وفد تجاري واستثماري عالي المستوى للمشاركة في فعاليات (منتدى التعاون مصر - روسيا 2023) في إطار الحرص على بناء آلية للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وتتارستان، مؤكدًا على أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، ولافتًا إلى أن تتارستان تعد إحدى أقاليم روسيا الاتحادية وتعتبر من أكثر المناطق الاقتصادية التي تشهد معدلات نمو وتطور في ظل إمكانياتها في مجال صناعة الآلات الزراعية والشاحنات والسيارات والبتروكيماويات والأدوية والطائرات المروحية.

وأشاد "كوروشينكو" بما تشهده العلاقات (المصرية - الروسية) من زخم وتنامي في السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه إلى أن يمتد هذا التنامي ليشمل جمهورية تتارستان خاصةً في ظل ما يجمع بين الجانب المصري والتتارستاني من تقارب في الإرث الثقافي والديني، مشيرًا إلى تطلع عدد كبير من الشركات التتارستانية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها، وتم دعوة الوفود الفنية من مختلف الشركات التتارستانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتوافرة بها على أرض الواقع.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس/ مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.