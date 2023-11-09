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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي يلتقي نظيره الإيراني في أوزبكستان.. ماذا دار بينهما؟

صدى البلد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الأزمة الإنسانية في غزة خلال لقائهما في أوزبكستان.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أوزبكستان، وسط اهتمام دبلوماسي متجدد بالمنطقة.

يشارك في القمة الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار وقادة من آسيا الوسطى. 

ويتوقّع أن تركّز المحادثات على التجارة والتعاون في المجال الإنساني والنقل. 

وتحاول دول آسيا الوسطى غير الساحلية الحصول على منفذ إلى البحر بما في ذلك عبر باكستان.

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