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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حياة كريمة" تشكر الرئيس السيسي وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم لصالح غزة

صدى البلد

وجهت مؤسسة "حياة كريمة" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم الكريم لصالح غزة ودعوتهم الشعب المصري للوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة “إكسترا نيوز”.

تسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية

وأعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الثانى للحملة اليوم، أنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي بتسخير كافة الإمكانيات والجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لحدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية.

 

وقال المستشار محمود فوزي: الحملة تدعو الجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها حياة كريمة لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة.
 

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