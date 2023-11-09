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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة.. خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيل لمحيط مستشفى العودة

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة متطوع وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت  عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

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وأضاف: “لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف”.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى.

الهلال الأحمر الفلسطيني اسعاف مستشفى العودة قطاع غزة غزة

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