رسالة إلي نتنياهو.. سرايا القدس تنشر فيديو لرهائن إسرائيليين |شاهد

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، مقطع فيديو للرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها حنا كاتسير وياجيل يعقوب.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" أنهم جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى وأنهم يقفون كتفا بكتف مع كتائب القسام.

وأضاف الناطق باسم سرايا القدس: "مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير والفتى ياجيل يعقوب لأسباب إنسانية".

وقال أبوحمزة في بيان له قائلا: عدونا يحاول منذ أيام طويلة التقدم نحو غزة من محاور عدة لكنه يتجرع الهزيمة.

وتابع: مستعدون للإفراج عن المحتجزة حنا كاتسير والفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية.

وأردف: نواجه حرباً كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه.