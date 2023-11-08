سرايا القدس تقصف تجمعاً لآليات إسرائيلية غرب غزة بقذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس، إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف تجمع لآليات العدو الإسرائيلي في محور جنوب غرب غزة بوابل من قذائف الهاون.

من جانبها؛ ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حيث سقط 10 شهداء وعشرات الإصابات جرّاء قصف الاحتلال منزل لعائلة المصري في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذيفة الياسين 105 واشتعال النار فيها.

وقالت كتائب القسام في بيان لها عبر حسابها على تليجرام، إنه تم قصف حشد للقوات الإسرائيلية في مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية.

كما أشارت كتائب القسام إلى أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية آخري في شمال بيت حانون بقذيفة الياسين 105.

وأمس الثلاثاء، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، تدمير 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون”.

وأضاف: "مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال”.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.