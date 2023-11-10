أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة بحلايب وشلاتين

تشهد مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر الآن سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالمدينة والأودية الجبلية المختلفة.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر قرارًا بتشكيل لجانًا تفقدية للحفاظ على سلامة المدينة ومنع تأثيرات الأمطار القادمة والسيول المحتملة.



وبدأت اللجان، برئاسة نادي نصيف، مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة، بمراقبة البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه في مدينتي سفاجا ورأس غارب. وجاء ذلك استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد أهمية الاستعداد الكامل لمواجهة تأثيرات الأمطار والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.



يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المحلية للتأكد من جاهزية وسلامة المدينة في موسم الشتاء، ما يعزز الاستعداد لمواجهة أي مشاكل بيئية محتملة.