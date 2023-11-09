حسين هريدي:قمة الغد بين القاهرة والدوحة ستناقش ما هو أبعد من فتح معبر رفح..فيديو

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدول التى شاركت فى مؤتمر باريس أكدت التزامها بـ 100 مليار يورو كمساعدات لـ قطاع غزة.

وأضاف هريدى، خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أن المؤتمر من أجل الموضوعات الإنسانية.

المخابرات الأمريكية

وتابع حسين هريدى: أعتقد أن اجتماع مدير المخابرات الأمريكية، ومدير الموساد بقطر، كان لأسباب أبعد من الهدنة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلا:"أعتقد أن قمة الغد بين الرئيس السيسى وأمير قطر ستكون لمناقشة ما هو أبعد من فتح معبر رفح ولدخول المساعدات، بناء على تفاهمات حدثت بالدوحة ويجب أن توافق القاهرة عليها".