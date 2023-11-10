6 لقاءات على مائدة بورصة لندن السياحية توقف تزييف الحقائق عن مصر

تمارس بعض وسائل الإعلام الغربية دورا يزج بالسياحة المصرية إلى منجرف انخفاض معدلات النمو المتزايدة عبر ترويج القلق في نفوس السائحين لما يحدث في غزة وربطة بالسياحة في مصر.



وفي ذلك السياق شارك القطاع السياحي المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023 على رأسه وزير السياحة والآثار أحمد عيسي ، والذى استهدف الرد على تساؤلات الإعلام الدولي نحو السياحة في مصر وتأثرها بتداعيات الأحداث في غزة .

بورصة لندن السياحية



ويرصد صدى البلد أبرز لقاءات وزير السياحة و الآثار أحمد عيسي خلال مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) والتي أجاب فيها على استفسارات منظمي الرحلات و التور أوبريتور و الصحفيين و الإعلاميين .



1- لقاءً مع جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني.

2- لقاء مع وزير الإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية البريطاني

3- لقاء مع مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةAssociation

4- لقاء مع ممثلي وسائل الإعلامية البريطانية والدولية منها The Independent، Monocle Magazine

5- لقاءات إعلامية مع رويترز، والتايمز، وبلومبرج الشرق، وحوار تليفزيوني مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN

6- عقده مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أنتهي من زيارته للعاصمة البريطانية لندن عقب المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 ، وتوجه في زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية برلين لعقد لقاءات مهنية.

