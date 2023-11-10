الأمن يضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية ، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات "أجنبية" ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "واتس آب " لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.