عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية ، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات "أجنبية" ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "واتس آب " لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السوق المصرفى القاهرة النقد الأجنبي ضبط شخص عملات محلية وأجنبية مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

سقوط المتهمين بسرقة أموال من أجنبي بالقاهرة

أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم| صور

‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

ضبط 3 أشقاء يتاجرون في الأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

ينصب على المواطنين.. سقوط دجال يمارس السحر والشعوذة بالقاهرة

اختل توازنه أم أنهى حياته بنفسه.. الكاميرات تكشف سبب وفاة مهندس داخل سيتي ستارز

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات| تفاصيل

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ترشيحاتنا

المشاط ووزير الطيران يبحثان جذب تمويلات لتطوير المطارات| تفاصيل

عاجل| توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع

إصابة شخصين جراء سقوط صواريخ على تل أبيب

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة التنف الأمريكية بطائرة مسيرة

غالبية الجثامين لعائلات بكاملها.. حٌفّار غزة: بنسوي قبور جماعية

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

طفل دخل الجامعة.. تعليق غير متوقع من جمال شعبان على الطالب النابغة

حورية فرغلي بعد جراحة في الأنف: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة طوال الشتاء؟

فيديو

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ