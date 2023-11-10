خطيب الأوقاف: الإنسان مكرم من الله باختلاف دينه ولونه وجنسه

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من خصائص الدين الحنيف التي حث عليها ورغب فيها، هي مراعاة الجانب الإنساني بين جميع البشر، حفظا لكرامتهم واحتراما لإنسانيتهم.

الإنسانية في الإسلام

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن ديننا هو دين الإنسانية الحقيقية، التي استمدت أبعادها من كتاب الله عزوجل، ومن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، بقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

وكرم الله الإنسان على إطلاق إنسانيته، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أو لونه، فالتكريم تكريم من الله، من أجل الإنسانية فحسب.

ويقول الله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) فاللفظ في الآية لعموم البشر.

كما أوضح النبي في خطبة الوداع، وقال (أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمى على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى).

وذكر أن الإنسانية رحمة وعدل، مساواة وإنصاف بين جميع البشر، فلا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا عدل أو إنصاف ومساواة بين جميع الناس دون تفرقة بين إنسان وآخر، فإذا حدثت التفرقة زال الأمن والاستقرار.

موضوع خطبة الجمعة

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان “ الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها الزمنية.