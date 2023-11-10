أخطاء لا تفعلها| تحذير عاجل من الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت.. خبير تقني يكشف التفاصيل

في ظل تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني واستخدام الأساليب غير القانونية للحصول على أموال بطرق غير شرعية، ظهرت تحذيرات متزايدة حول ربط البطاقات البنكية بمواقع الشراء عبر الإنترنت، حتى في المواقع المعروفة والموثوقة.

هذه التحذيرات جاءت من خبير تقني مشهور، عبد الله السبع، الذي أشار إلى أن الأمر ليس مقتصرًا على الاحتيال العابر للقوانين بل أصبح يشمل حتى المواقع المعروفة.

عمليات الشراء عبر الإنترنت

الخبير التقني شدد على أهمية استخدام بطاقات مدفوعة مسبقًا أو محافظ إلكترونية عند القيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت.

ونصح بعدم ربط مواقع الشراء بالبطاقة البنكية التي تُستخدم لاستلام الرواتب أو تنفيذ المعاملات المالية الأخرى.

وفي هذا السياق، أوضح أن البطاقات المخصصة للرواتب أو للحسابات المصرفية تحتوي على معلومات شخصية ومالية متعددة، سواء كانت لأغراض شخصية أو تجارية.