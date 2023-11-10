إصابة سائقين في حادث تصادم بالصحراوي الغربي في المنيا

أصيب سائقان في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

وانتقل فريق الحماية المدنية والإسعاف وتأمين الطرق، وتبين تصادم سيارة رقم 7622 نقل بمقطورة رقم 5683 واخرى رقم 8419 نصف نقل نتيجة اصطدام السيارة النقل بالأخريين من الخلف.

وتسبب الحادث في إصابة محمد. ن. م 25 سنة سائق ومحمد. ط. ا 26 سنة سائق مقيمين بمحافظة دمياط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج والتحفظ على المركبات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.