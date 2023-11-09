بدء الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمنيا.. صور

انتشرت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بشوارع وميادين محافظة المنيا، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات الرئاسة.

وانتشرت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الشوارع والميادين بمدن المحافظة.



فقد انطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا، والتى تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية



يشار إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أصدرت بيانا قالت فيه انه في ظل الأحداث الجارية في فلسطين نعلن تضامنا الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين. وبناءً على رغبة مرشحنا الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

فقد قررت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، تسخير كافة الإمكانيات والجهود لخدمة القضية الفلسطينية، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية لتكثيف المساعدات المقدمة لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وإن هذا القرار ينبع من واجبنا الإنساني والوطني تجاه إخوتنا الفلسطينيين، فهم يعيشون تحت ظروف قاسية ومأساوية. ونحن نؤمن بأن التضامن العربي يمكن أن يكون السبيل لتخفيف معاناتهم وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة

الدعاية الانتخابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الدعاية الانتخابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الدعاية الانتخابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الدعاية الانتخابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

الدعاية الانتخابيه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي