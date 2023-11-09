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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنيا: تذليل كافة العقبات أمام الطلاب الوافدين والدراسات العليا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع الطلاب الوافدين

التقي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بطلاب الجامعة الوافدين الجُدد والقدامى للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بمختلف الكليات، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته إدارة الوافدين بحضور إيمان حمدي مدير إدارة الوافدين، وذلك من منطلق حرصه على لقائهم بشكل مستمر، واستمرار التواصل معهم، والتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، وكل ما يقابلهم من أمور ومساعدتهم على حلها، لتحقيق تفوقهم الدراسي، في بيئة تسمح لهم بالتميز والإبداع.

واكد د. عصام فرحات، للطلاب الوافدين أن جامعة المنيا هي الجنسية العلمية والمهنية التي يحملها خريج الجامعة طوال تاريخه ، وسيظل مرتبط بها طوال عمره، مؤكداً على أن الجامعة لا تدخر جهدًا تقدمه لأبنائها الوافدين، بما يحفظ سمعتها الأكاديمية والعلمية وسمعة جميع منتسبيها، كواحدة من أعرق الجامعات المصرية وأقدمها، والتي تحتل تصنيف عالمي معتبر سواءً على مستوي التخصصات العلمية أو الجامعات العالمية، موصيًا الطلاب بالاجتهاد في دراستهم العلمية وممارسة مختلف الأنشطة التي تُنظم؛ لاكتشاف مواهبهم وصقلها. واكد سيادته على حرص الجامعة على تقديم كافة اوجه الرعاية لأبنائها من الطلاب الوافدين. 

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واستطرد رئيس الجامعة حديثه للطلاب، عما تتمتع به محافظة المنيا من مظاهر طبيعية جذابة، وتراث أثري على مدار الأحقاب التاريخية المتعاقبة، ومناطق أثرية وسياحية متنوعة، مؤكدًا للطلاب أن الجامعة تسعى لتوفير جميع الامكانيات لتصبح مُتاحة أمامهم في محافظاتهم وجامعتهم التي تعتبر بيتًا لهم، لافتًا إلى أن الجامعة ستُنظم رحلة ترفيهية مجانية لهم، لتعريفهم بآثار المحافظة واماكنها السياحية.

وفي نهاية اللقاء دار نقاش مفتوح مع الطلاب الوافدين، مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يرغبونه من تسهيلات لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة، من خلال تخصيص اتوبيس لنقل الطلاب وأحد ممثلي الجامعة لمرافقتهم، وإعداد الجداول الدراسية المناسبة لهم، والحصول على شهادات التخرج الجامعية، والتفاوض لإتاحة تخفيضات بأسعار الوجبات الغذائية بمطاعم المحافظة المختلفة.

حضر اللقاء د. حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ود. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

 

إدارة الوافدين اكتشاف مواهب الجامعات المصرية الدراسات العليا جامعة المنيا نقاش مفتوح

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