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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 505 مراكز انتخابية استعداداً للاستحقاق الرئاسي 2023 في المنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم.

 

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وأصدر المحافظ القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على جميع المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

ووجه الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه المحافظ شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على جميع المراكز الانتخابية لتلافى أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائى مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأكد تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع جميع التشوينات والمخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية حتى لا تمثل عائقاً أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة سرادقات ومظلات بجميع المراكز الانتخابية تيسيراً على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوى الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة جميع الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا.

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