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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 106 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية ، وأن الأجهزة المعنية تقوم بمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات  رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة بتقديم الموظفين المتقاعسين والمخالفين للجهات المختصة وتطبيق القانون على المعتدين .

 

إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية شلقام في المنيا

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واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث أزالت الوحدات المحلية 104 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية منها 34 حالة بالعدوة و16 حالة ببنى مزار و3 حالات بالمنيا و13 حالة بسمالوط و11 حالة بمطاى و4 حالات بديرمواس و22 حالة بمغاغة وحالة بملوى .

ففى مراكز (المنيا - العدوة ـ بنى مزار)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 53 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 34 حالة تعد خارج الحيز العمرانى بالعدوة بقري (الشيخ مسعود ـ القايات ـ برمشا) ، و 16حالة تعد بمركز بنى مزار شملت قرى (الحسينية ـ أبوجرج ـ شلقام) وحى شرق وغرب المدينة، و4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقري (تله – صفط الخمار- طوخ الخيل) بمركز المنيا، إلى جانب ردم حفر أساس بحى غرب المدينة.

وفى مراكز (سمالوط ـ ديرمواس ـ مطاى)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 28 حالة، منها 13 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقري (قلوصنا ـ منقطين ـ بنى غنى ) بمركز سمالوط ، و 11 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى (منبال - إبوان ـ حلوة) وحى غرب وشمال مدينة مطاى ، وإزالة 4 حالات تعدى بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث شملت قرى ( ميانة ـ طنبدى ـ شم ـ آبا) وأسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعد على الأرض الزراعية وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين، وفى مركز ملوى تم رصد حالة تعد على أملاك دولة بمساحة ١٠ أفدنة بعمل شبكة رى بالظهير الصحراوى الغربى، وعلى الفور تم رفع وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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