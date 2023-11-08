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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية شلقام في المنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحرص على فحص شكاوى وطلبات المواطنين عبر وسائل التواصل المختلفة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، وتفعيل مبادرة صوتك مسموع ومنظومة الشكاوى الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير حلول حاسمة وفورية للشكاوى سواء الفردية أو الجماعية ، والعمل على إزالة أسبابها وتلبية احتياجات المواطنين .

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وفى هذا الشأن ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، من خلال متابعة قنوات التواصل عبر كافة وسائل الاتصال، بفحص شكوى وردت من أهالى وقاطنى عمارات الأولى بالرعاية في “قرية تندة " وتضررهم من وجود انسداد في غرف الصرف الصحي بالعمارات، وعلى الفور تم فحص الشكوى وبمشاركة المجتمع المدني، تم إزالة كافة المخلفات ورفع كفاءة وتطهير غرف التفتيش وإصلاح أعمال الصرف بالغرف، حيث تم إزالة أسباب الشكوى.

وفى سياق متصل، تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بلاغا بوجود تعد على الأرض الزراعية بقرية الجرنوس التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام بمركز بنى مزار واستجابة للبلاغ تم على الفور التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والانتقال إلى محل الشكوى والتأكد من صحة البلاغ وتم تنفيذ حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة حالة التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

يذكر أن مبادرة صوتك مسموع بدأت يوم الخميس الماضى في تخصيص خط ساخن رقم 15330 لتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وهى عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) "، والبريد الإلكترونى [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم لحلها بأسرع وقت حفاظا على هيبة الدولة .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تلبية احتياجات المواطنين مبادرة صوتك مسموع منظومة الشكاوى الحكومية تلبية إحتياجات المواطن الشكاوى الحكومية التواصل الإجتماعي فيس بوك التعديات الأرض الزراعية

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