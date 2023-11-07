عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيد ورصف 61 شارعا بديرمواس.. ومتابعة مستمرة لأعمال الرصف بمراكز المنيا

رصف طرق
رصف طرق

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024.

وشدد القاضي على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والتأكد من الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.

 

وفود سياحية من 5 دول تزور المناطق الأثرية في المنيا

ندوات ثقافية وقوافل رياضية بمراكز الشباب والرياضة في المنيا

 

من جانبه، أوضح اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تجرى حاليا أعمال الرصف بميدان الحلمية والشوارع المحيطة بها، ورصف شارع الغلال بالجزارين من شارع محمد بدوى والاتجاه جنوبا، مرورا بمدرسة الآباء اليسوعيين ومستشفى الحميات بحى جنوب المدينة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالى لعروس الصعيد.

كما تابع هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال تهيئة شارع المحطة بحي شرق المدينة بجوار محطة قطارات مطاي، وتفرعات شارع الجلاء، حيث تم رفع الإشغالات بالشارع وقطع الطبقة الفوقية للتربة وجارى العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال مطاي لتجهيز الشارع للرصف والانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيل الصرف الصحي للمنازل وتهيئة الاتصالات وتوصيلها قبل بدء عملية الرصف.

وفى ديرمواس، تفقد عامر طه، رئيس المركز، عددا من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للتأكد من انتهاء استبدال مواسير مياه الشرب القديمة (الاسبستوس) بمواسير بلاستيك مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك تمهيداً لبدء خطة تمهيد ورصف 61 شارعا بمدينة ديرمواس بطول حوالي 12 كم.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية الخطة الاستثمارية اعمال الرصف إعادة تأهيل الطرق الرئيسية التوقيتات الزمنية التواجد الميداني تحسين شبكة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

ترشيحاتنا

صندوق مصر السيادي: نستثمر وفق دراسة الجدوى ونتوجه لصناعات النقل بالطاقة النظيفة

نقيب الأطباء: الوضع في غزة مأساوي والمجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم الاحتلال

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الأعلى لصناعة السيارات لبحث جذب الاستثمارات

مظاهرات لمنظمة الصوت اليهودي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. شاهد

قصة شركة تنوي الحكومة تأسيسها للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار.. التفاصيل كاملة

فلسطين.. مج.زرة جديدة في دير البلح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

فيديو

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ