عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفود سياحية من 5 دول تزور المناطق الأثرية في المنيا

وفود سياحية
وفود سياحية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على توافد السائحين من مختلف الجنسيات خلال هذا الموسم على المناطق الأثرية بالمحافظة لما تحظى به من مقومات سياحية متفردة، لافتًا إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية عبر العصور المختلفة جعلها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر .

 

ندوات ثقافية وقوافل رياضية بمراكز الشباب والرياضة في المنيا

رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض الطلابي لقسم الرسوم المتحركة بالفنون الجميلة

 

وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة) وفودا سياحية متعددة الجنسيات من 5 دول (روسيا- ألمانيا - أمريكا -إنجلترا - اسبانيا)، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المناطق الأثرية سائحين 5 دول مقومات سياحية رحلة العائلة المقدسة المعالم السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

ترشيحاتنا

اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

4 مشاهد تؤكد حدوث انفلات معركة كبرى بالمنطقة..هل من عاقل يوقف الكارثة؟

حلق بالأذن وطلاء أظافر وخاتم.. سعد لمجرد يثير الجدل فى حفل بأبو ظبى

أثناء حلف اليمين.. رسالة رئيس مجلس الدولة للقضاة الجدد

سي إن إن: العالم ينقلب على إسرائيل لحربها على غزة وقتلها الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

فيديو

إسرائيل تستهدف سكان غزة بأسلحة بيولوجية .. ماذا جاء في التقرير الطبي الأخطر؟ «فيديوجراف»

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ