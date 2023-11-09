محافظة المنيا: التوسع في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمدن والقرى

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة “ خفض الأسعار”.

حيث بلغت 94 منفذا موزعا على مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية ، والشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلاً عن تكثيف الحملات على الأسواق منعاً لأي محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها أو جودة المنتج .



وأوضح محافظ المنيا أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تابعت منافذ عرض وبيع السلع الغذائية للاطمئنان على مدى توافرها بالأسواق والمحلات التجارية، حيث تم التأكد من توافر المنتجات وسط إقبال من المواطنين للتخفيف عن كاهلهم كما تم التشديد على أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار المعتمدة للسلع الأساسية ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة .



وفي السياق ذاته ، حررت الوحدات المحلية بمراكز(ديرمواس ـ بنى مزار ـ العدوة) 50 محضرا تموينيا من خلال عدد من الحملات التفتيشية نفذتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية لإحكام الرقابة على الأسعار والتأكد من جودة الرغيف المنتج وصلاحية المواد الغذائية المعروضة منها 13 محضرا للمخابز المخالفة بقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، و 33 بدائرة مركز بنى مزار وفي مجال الأسواق تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية بمركز العدوة لعدم الإعلان عن الأسعار .



على صعيد أخر ،أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي أنه يجري حاليا استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى كما تم زراعة 157 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري أمام مداخل قريتي "مطاي البلد" و " كوم مطاي" ،في إطار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة .



وأكد رئيس المركز أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين .



من ناحية أخرى ، قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف إنه تم ضبط 146 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأوضح وكيل الوزارة أن المخالفات المضبوطة منها 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أوناقص الوزن، و26 مخالفة في مجال الأسواق تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار او الذبح خارج المجازر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .