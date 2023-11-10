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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

من أجل مستقبل مشرق.. مجلة جمعية مصر المستقبل تصدر عددها الثاني

صدى البلد

تحتفل جمعية مصر المستقبل التابعة لمركز العدوة - محافظة المنيا بصدور العدد الثانى من المجلة الدورية الخاصة بها ، وذلك فى إطار اهتمامها بالمواهب الشابة ، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناءها، علاوة على مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم إصدار العدد الأول منها في أغسطس 2022 م .

العدد الأول من مجلة جمعية مصر المستقبل

 

صدور العدد الثاني من مجلة جمعية مصر المستقبل  نوفمبر 2023 

 

 

فى هذا الصدد قال الشيخ حكيم عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المستقبل ، إن من نعم الله على أبناء هذه القرية أن سخر لهم من يعينهم على حفظ كتاب الله  ، وعلى الإعتناء به والعمل بمقتضاه وذلك في رحاب جمعية مصر المستقبل، و التي أخذت بحظ وافر من هذا الجهد المبارك المتواصل في خدمة كتاب الله وخدمة حملته.

و أشار “ حكيم “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد ”، إلى ما تحويه مجلة مصر المستقبل ، والتي أبرزت دور الجمعية البالغ في تطوير وتنمية القرية والقرى المجاورة ،  حيث كانت سباقة في إعداد الخاتمين والخاتمات لكتاب الله عزوجل ، إلى جانب التحفيظ لربات البيوت من خلال التواصل معاهم على الهاتف المحمول لتسهيل عملية الحفظ والمراجعة .

و أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المستقبل أن المجلة أفردت بابًا خاصًا للحديث عن ما يتعلق بتعاون الجمعية مع المؤسسات المختلفة وعلى رأسها الأورمان وبنك حياة بالقاهرة لتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا .

كما قدمت المجلة على صفحاتها مشروع تيسير الزواج، وهو مشروع نفذته " جمعية مصر المستقبل " لتذليل الصعاب التي  تواجه زواج الفتاة اليتيمة، وتفادي المشكلات التي قد تبرز أمام الأم والفتاة عندما لا تجد الأم ما تستطيع أن توفر به احتياجات ومطالب الزواج،  مما قد يؤدي إلى طول فترة الخطبة أو عرقلة إتمام هذا الزواج.

كما تولى جمعية مصر المستقبل بتوفير قوافل طبية مجهزة على أعلى و أحدث مستوى، والتى تأتي فى إطار تقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ، إلى جانب قدرتها على التواصل مع الجهات المختصة لإجراء عمليات مجانية للمرضى وأخرى بنصف التكلفة ، إلى جانب الكثير والكثير من الأنشطة الخدمية والاجتماعية الأخرى . 


جدير بالذكر أن كل من يتشرف بزيارة جمعية مصر المستقبل ، يُسر خاطره بما يراه من تنظيم ونشاط وحُسن توّجه ، إلى جانب التكاتف والتعاون بين الأخوة وشمولية النشاط بين النساء و الرجال ، فجزى الله كل القائمين عليها خيرًا وزادهم توفيقًا وسدادًا ، و أعانهم على القيام بهذا العمل المبارك ، وبارك الله  لكل من ساعدهم ودعمهم بالمال والجهد والمشورة .

 

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