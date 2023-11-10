ماذا نفعل مع الأحداث المؤلمة الدائرة حولنا؟ علي جمعة يجيب| فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه ليس بجديد علينا أن يسلط الله عينا الأمم؛ حتى نصبر ونريه من عبادتنا ويقيننا، وأننا نثق بما في يده أكثر مما في أيدينا، وحتى يعلي درجاتنا بنبينا يوم القيامة.

وأضاف جمعة خلال المنتدى الصديقي الثقافي الذي تعقده الطريقة الصديقية الشاذلية: "ليس ما نمر به بمستغرب على الأمة، وكان المشركين يعذبون المسلمين في مكة ويضيقون عليهم ويجوعونهم، وسلط الله علينا الصليبين والتتار ودول الاستعمار حتى وصلنا إلى هذا الكيان الصهيوني الذي سلطه علينا والأيام دول ، هزمونا وهزمناهم أخذنا منهم وأخذوا منها إنهم يألمون كما تألمون".

وتابع: لا بد علينا أن نظهر لله- سبحانه وتعالى- أننا من عباده وأننا على يقين بوعده وأننا في طاعته ولا نخشى في الله لومة لائم، فإن سلط علينا أوباش الأرض صبرنا وقاتلنا فقاتلنا وقوتلنا وما ذلك على الله بمستغرب.

وأكمل: "الحياة الدنيا دقائق معدودات، ربنا الدقيقة عنده في الملأ الأعلى بـ 34 سنة، ألا تصبر دقائق ..علام اليأس، وضعك في موضع الاختبار، قال- تعالى-: "وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" لابد أن نظهر صدقنا ويقيننا ، وأننا نسير إلى الله ونتقرب غليه كل يوم ونعود إليه فنلجأ ونجأر وندعو ونلتجئ وندعو للمجاهدين في فلسطين بالنصر.