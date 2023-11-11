عامل نظافة يعثر على 3 ملايين دولار ويتخلى عنها لهذا السبب

في حادثة مدهشة، عثر عامل جمع القمامة في مدينة بنجالورو بجنوب الهند على أوراق نقدية بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي قرب خط السكة الحديد، لكن حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد طمعه في المال لنفسه.

البداية ترجع حين مارس العامل الذي يدعى سالمان إس كيه، وهو مواطن من ولاية البنغال الغربية، بعمله اليومي لجمع الزجاجات البلاستيكية والنفايات لتغطية نفقاته اليومية، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإن سالمان كان يبحث عن النفايات بالقرب من محطة سكة حديد ناجاوارا في بنجالورو، عندما عثر على مجموعة كبيرة من المال ملفوفة بالورق.

في البداية، لم يكن يدرك أن هناك أموال داخل الورق، وظن أنها قد تكون بعض الكتب التي تم التخلص منها. ولكن عندما فتحها، اكتشف أنها تحتوي على 23 حزمة من الدولارات الأمريكية. ومع ذلك، شعر برائحة كريهة لمواد كيميائية ما أثرت على صحته.

بعد العثور على هذه الثروة الغير متوقعة، قام سالمان بإخفاء الأموال في منزله. وفي الخامس من نوفمبر، قام بالاتصال بناشط محلي ليبلغ الشرطة بالحادثة، وقال العضو التنفيذي الوطني لحزب سواراج الهند، آر كليم الله، قوله: “التقينا بمفوض الشرطة الذي فوجئ أيضًا برؤية الأوراق النقدية الكثيرة”.

الغريب أنها لم تحتوي على المال فقط، بل احتوت أيضا على مذكرة وورق رسمي للأمم المتحدة، وجاء في الرسالة: “تقوم اللجنة الاقتصادية والمالية بإنشاء صندوق خاص تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن لمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان”.

وتابعت المذكرة: “نظراً للعمليات المصرفية وجمع هذه الأموال من قبل أشخاص غير مصرح لهم مثل هذه الأموال، أذنت الأمم المتحدة للجنة المالية التابعة للأمم المتحدة بوضع ختم ليزر مرئي على الأوراق النقدية لتكون بمثابة ضمان حتى تصل الأموال إلى وجهتها بأمان”.

كما زعمت المذكرة أن الأوراق النقدية كانت مضادة للهواء ولا ينبغي أن تتعرض للهواء أو الضغط الجوي، وجاء في الرسالة: “المادة الكيميائية المطلوبة لإزالة الختم الأخير هي كود الحل العالمي Fino-Bioxine (BDZ8Y56)”، ووصادرت الشرطة جميع الأموال وأرسلتها إلى بنك الاحتياطي الهندي لمزيد من الفحص.