شاهد| فضيحة أمام حشد من المشاركين في قمة أوروبا.. وزير يقبل نظيرته الألمانية على الهواء

أثار وزير الخارجية الكرواتي جوردان جرليتش رادمان، البالغ من العمر 65 عامًا، جدلا واسعًا في الوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرف غريب حدث خلال قمة أوروبية في برلين. حيث قام بتصرف أثار الكثير من الانتقادات والتساؤلات حياله.

الواقعة الغريبة



وفي إحدى لحظات التقاط الصورة الجماعية للوزراء المشاركين في القمة، قام وزير الخارجية الكرواتي بالاقتراب فجأة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا شارلوت، التي تصغره بـ 23 سنة، وقام بمصافحتها وقبل خدها، وبعد ذلك قام بمد فمه نحوها بطريقة تبدو غريبة وغير مناسبة.



ردود الفعل المتباينة



وتلقى وزير الخارجية الكرواتي العديد من التعليقات والانتقادات على هذا التصرف الغريب. وفيما قام البعض بالدفاع عنه معتبرين ذلك تحية حارة بين زملاء في العمل، انتقد البعض الآخر هذا التصرف بشدة.



رد الوزير



وبعد انتشار الفيديو الذي يظهر فيه التصرف الغريب، تم سؤال وزير الخارجية الكرواتي عن دوافعه. وأجاب قائلاً: "نحن نحيّي بعضنا بعضاً بحرارة دائماً. إنه أسلوب إنساني دافئ نحو زملاء العمل". وأكمل بالقول إنه لم يكن يرى ما هو مشكلة في تلك التحية.