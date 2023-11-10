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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وقطر تبحثان وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات

أمير قطر وولي عهد
أمير قطر وولي عهد السعودية

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ ناقش الجانبان خلال المباحثات التي عقدت بقصر اليمامة، اليوم، المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت القمة السعودية الأفريقية شددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر  ولي العهد السعودي: نتطلع لضخ استثمارات جديدة في إفريقيا تتجاوز 25 مليار دولار.

وأشار البيان الصادر في ختام أعمال القمة اليوم الجمعة، الي ان  المشاركين أكدوا ضرورة تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها في قطاع غزة.

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