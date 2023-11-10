الصحة العالمية : عالجنا 2.5 مليون شخص من فيروس سي حتى 2018

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية: “بدأنا نرى حالات كثيرة جدا من فيروس سي المسبب الرئيسي لتليف وأورام الكبد الرئيسية الأولية، وهي المسبب الرئيسي لفشل والإحتياج لزراعة الكبد، وأول خطوة اتخذناها كأطباء وعلماء مصريين نعمل فى مجال الكبد وضعنا يدنا فى يد بعض ووضعنا كم كبير من الأبحاث والدراسات من أجل القدرة على معرفة المشكلة”.

وأضاف عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية “الحياة”: “بدأ يكون هناك تواصل بينا وبين متخذي القرار فى مصر وتم تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى 2006، وقيل لها لوضع خطة للتصدي للفيروسات الكبدية وعلى رأسها فيروس سي، وكان لا يوجد حل إلا الحقن، وفى عام 2014 بدأ البحث العلمي ينتج أدوية جديدة ذات فاعلية وتؤخذ في الفم وتعطي نسبة شفاء تقدر بـ 95% مقارنة بنسب الشفاء التي كانت مع تلك الحقن”.

وتابع الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية: “قمنا بكم كبير من الأبحاث من أجل معرفة أي دواء مناسب للمريض المصري، وبدأنا بالفعل تطبيق هذا الوضع، والمشكلة التي كانت تواجهنا كان سعر الدواء، ولكن استطعنا أن نأخذه بـ 1 على 100 من سعره، فكنا نعالج 100 شخص مصري بنفس تكلفة علاج شخص واحد أمريكي أو أوروبي، وبدأنا نغطي معظم محافظات مصر، وعالجنا أكثر من 2.5 مليون شخص منتصف 2018”.