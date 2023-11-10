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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عبد الله: الصحة العالمية حددت معايير لتقييم ما تقدمه الدول لعلاج فيروس سي

المنسق الطبي للجنة
المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية

قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه عام 2016 أطلقت منظمة الصحة العالمية الهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030، وفى المقابل حددت العديد من المعايير والممارسات التي من شأنها تقييم الجهود التي تحققها الدول للحصول على الإشاد للقضاء على فيروس سي من خلال خفض معدل الإصابة والوفيات وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تقدمت بالملف الخاص بها للحصول على الإشادة الدولية للقضاء على فيروس سي، وتم الحصول من خلاله على المستوي الذهبي، لإستيفاء الدولة المصرية كافة المعايير بشكل فعال للحصول على هذا المستوي الذهبي.

وتابع أنه المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالنسبة لنقل الدم، فهناك قرار برئاسة مجلس الوزراء الخاص بمراقبة مأمونية نقل الدم، حيث أن كل مواطن يقدم له التبرع  بالدم يتم فحصه قبل إجراء الإختبار، وبالتالي الإكتشاف المبكر لأى مريض مصاب بفيروس.

الدكتور محمد عبد الله الفيروسات الكبدية منظمة الصحة العالمية فيروس سي الدولة المصرية

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