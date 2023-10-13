وزير الثقافة الأسبق: إسرائيل تحاول تزوير ما حدث في حرب أكتوبر| فيديو

قال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، إن إسرائيل تحاول تزوير ما حدث في حرب أكتوبر 1973، مشيرا إلى أن هناك بعض المدارس الاأمريكية في مصر تحاول أن تصدر فكرة أنه لولا أمريكا لكانت إسرائيل داخل القاهرة.

وأضاف الدكتور عبد الواحد النبوي، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة " مع الإعلامية " رانيا هاشم "،

أن عدد الذين استشهدوا في حرب أكتوبر 5 آلاف فقط، وليس 10 كما تزعم الوثائق الإسرائيلية.

ولفت الدكتور عبد الواحد النبوي ، إلى أن الدولة جعلت ميزانيتها كلها مخصصة للحرب، وهناك دول عربية كثيرة أرسلت ببعثات طبية وعسكرية؛ لتكون ظهيرا أمنيا خارجيا للجيش المصري .