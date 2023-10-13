وزير الخارجية السوري: اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أن المسؤول الأساسي عن التصعيد الخطير في المنطقة هو / إسرائيل/ واستمرار احتلالها للأرض العربية وتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني وجرائمها وممارساتها العدوانية والقمعية بحقه

جاء ذلك خلال بين بن فرحان مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



وذكر المقداد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية هذا العام وحتى قبيل طوفان الأقصى مئات الفلسطينيين معظمهم أطفال ودمرت بيوتهم فوق رؤوسهم.

وأضاف : الولايات المتحدة تواصل دعم سياسة القتل الإسرائيلية وما من شعب في العالم صبر وعانى وتحمل أكثر من الشعب الفلسطيني.

وتابع : جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأتم : الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمنع الغذاء والأدوية عن الشعب الفلسطيني والاحتلال يقوم بتدمير عشرات المشافي كما فعل النازيون في الحرب العالمية.