عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل محمد السيد لدور الـ16 في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بسويسرا

محمد السيد بطل سيف
محمد السيد بطل سيف المبارزة

تأهل محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة لدور الـ 64 الرئيسى من كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال بسويسرا، حيث يلتقى مع الكندى نيكولاس زهانج في الدور المقبل.

ويشارك المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة رجال بأولى بطولات كأس العالم للموسم الجديد، والتي تستضيفها سويسرا في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:” محمد السيد وأحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن ومحمود السيد”.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث حيث يشارك كل من:”أحمد الجندي ومحمد الجندي وإسلام حامد ومهند شعبان”.

ومن المقرر أن تنطلق غدا منافسات الفردي بدايًة من دور المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي، يليه في اليوم التالي تبدأ الأدوار الرئيسية من دور ال 64 حتى النهائي، وفي اليوم الختامي تقام منافسات الفرق.

ويشارك في منافسات الفردي 333 لاعب بينما تشارك 33 دولة في منافسات الفرق، ويحتل منتخبنا الوطني المركز العاشر عالميًا في تصنيف سلاح سيف المبارزة رجال.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الإعلان عن أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

بصعوبة .. الهلال يتربع فوق صدارة دوري روشن السعودي بفوزه على التعاون

ياسين بونو أفضل حارس خلال شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي

التحكيم.. أول رد لـ بيراميدز بعد الخروج من كأس مصر أمام الزمالك

دوري روشن السعودي.. تعادل سلبي بين الهلال والتعاون في الشوط الأول

بعد 10 مباريات .. مفاجأة في إقالة موسيماني من تدريب الوحدة الإماراتي

الأهلي يصل إلى الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري غدا| صور

ترشيحاتنا

ماذا فعل بنزيما عقب إحرازه هاتريك في مرمى أبها بدوري روشن السعودي

الأرصاد تزف بشرى: أمطار رعدية بهذه المناطق وتصل القاهرة مساءً

168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

" الحرية المصرى" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

أوقفوا البغي الصهيوني.. شيخ الأزهر يوجه رسالة عاجلة إلى زعماء الأمة في القمة العربية

موته هزني رغم مرضه.. جمال العدل: وفاة أخويا سامي أصعب لحظة في حياتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ