تأهل محمد السيد لدور الـ16 في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بسويسرا

تأهل محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة لدور الـ 64 الرئيسى من كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال بسويسرا، حيث يلتقى مع الكندى نيكولاس زهانج في الدور المقبل.

ويشارك المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة رجال بأولى بطولات كأس العالم للموسم الجديد، والتي تستضيفها سويسرا في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:” محمد السيد وأحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن ومحمود السيد”.

وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث حيث يشارك كل من:”أحمد الجندي ومحمد الجندي وإسلام حامد ومهند شعبان”.

ومن المقرر أن تنطلق غدا منافسات الفردي بدايًة من دور المجموعات حتى دور ال 64 الغير رئيسي، يليه في اليوم التالي تبدأ الأدوار الرئيسية من دور ال 64 حتى النهائي، وفي اليوم الختامي تقام منافسات الفرق.

ويشارك في منافسات الفردي 333 لاعب بينما تشارك 33 دولة في منافسات الفرق، ويحتل منتخبنا الوطني المركز العاشر عالميًا في تصنيف سلاح سيف المبارزة رجال.

