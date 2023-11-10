عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: عمرو دياب خايف يمثل ميطلعش نمبر وان.. فيديو

عمرو دياب
عمرو دياب

أكد المنتج جمال العدل، أن مشروع تمثيل عمرو دياب لن يتحقق في هذا التوقيت، مشددًا على أن النجم عمرو دياب هو جيد ماديًا ويحقق نجاحات كبيرة.

وأوضح "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يفرق معه الإغراءات المادية التي تجعله يشارك في أعمال سينمائية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل درامي أو سينمائي مقبل، معقبًا: "بييجي في الأخر ويكش.. وخايف ميطلعش نمبر وان".
 

رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى


وكشف المنتج جمال العدل ، عن أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى، قائلا: "خايف يطلع نمبر وان أو تو.. يشعر بالخوف من أن يتراجع نجمة"، مؤكدًا أنه حال مشاركة الفنان عمرو دياب في أي عمل سينمائي سيحقق إيرادات خرافية.

جمال العدل عمرو دياب أسما إبراهيم أعمال سينمائية توك شو حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ماذا فعل بنزيما عقب إحرازه هاتريك في مرمى أبها بدوري روشن السعودي

الأرصاد تزف بشرى: أمطار رعدية بهذه المناطق وتصل القاهرة مساءً

168 دولة تصوت لصالح حق تحقيق المصير للشعب الفلسطيني

" الحرية المصرى" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

أوقفوا البغي الصهيوني.. شيخ الأزهر يوجه رسالة عاجلة إلى زعماء الأمة في القمة العربية

موته هزني رغم مرضه.. جمال العدل: وفاة أخويا سامي أصعب لحظة في حياتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

في حفل زفافها.. شاهد| ابنة شقيق ليلى علوي قبل وبعد المكياج

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ