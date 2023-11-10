جمال العدل: عمرو دياب خايف يمثل ميطلعش نمبر وان.. فيديو

أكد المنتج جمال العدل، أن مشروع تمثيل عمرو دياب لن يتحقق في هذا التوقيت، مشددًا على أن النجم عمرو دياب هو جيد ماديًا ويحقق نجاحات كبيرة.

وأوضح "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يفرق معه الإغراءات المادية التي تجعله يشارك في أعمال سينمائية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل درامي أو سينمائي مقبل، معقبًا: "بييجي في الأخر ويكش.. وخايف ميطلعش نمبر وان".



رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى



وكشف المنتج جمال العدل ، عن أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى، قائلا: "خايف يطلع نمبر وان أو تو.. يشعر بالخوف من أن يتراجع نجمة"، مؤكدًا أنه حال مشاركة الفنان عمرو دياب في أي عمل سينمائي سيحقق إيرادات خرافية.