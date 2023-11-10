جمال العدل: تامر حسني ممثل ومطرب رائع لكن ماعجبنيش في فيلم تاج

أكد المنتج جمال العدل، أن فيلم البدلة ليس من إنتاجه، ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن أشارك في إنتاج فيلم له.

وأضاف "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مش عجباني فكرة فيلم تاج إنه يِخْرِج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة"، مشددًا على أن العمل الجماعي، يتكون من مخرج لديه رؤية، وكاتب أيضا لديه رؤية، ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية.

وأشار جمال العدل، إلى أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص؛ ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم.

وشدد على أنه يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعًا: "لو كل حاجة بتعملها؛ أنت أكيد في حاجة هتجلي منك".