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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

أعراض سرطان الخصية
أعراض سرطان الخصية  

يعتبر سرطان الخصية هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في الخصيتين. توجد الخصيتان في كيس الصفن، وهو كيس جلدي مرن أسفل العضو الذكري، وتنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

 

أعراض سرطان الخصية

 

وقال أخصائي الأورام الدكتور البريطاني فيل جرين. بأن “هناك بعض العلامات الواضحة التي قد تصاحب سرطان الخصية، وإذا لاحظت أيًا منها ، يجب استشارة الطبيب فورا ”.

 

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وتعد العلامة الأولى التي تشير للإصابة بسرطان الخصية تغير في حجم أو شكل الخصيتين، وفقا لما جاء في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

ومن الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الخصية هو الشعور بعدم الراحة، أو الثقل في كيس الصفن أو أسفل البطن، أو وجود كتلة غير مؤلمة أو تورم وألم في الخصية.

 

أعراض سرطان الخصية

 

ويمكن أن يؤدي سرطان الخصية أيضًا إلى ألم أسفل الظهر أو البطن، وذلك بسبب تراكم السوائل في كيس الصفن، المعروف أيضًا بإسم "القيلة المائية".

 

 ويؤثر سرطان الخصية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 49 عامًا، ويشمل العلاج دائمًا الاستئصال الجراحي للخصية المصابة.

الخصية سرطان الخصية اعراض سرطان الخصية الخصيتان الحيوانات المنوية هرمون التستوستيرون

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