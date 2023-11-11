بسبب سوبر الأبطال.. شوبير: الزمالك بيدفع ثمن أخطاء إدارته السابقة

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق علي موقف الزمالك من المشاركة في سوبر الأبطال

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع تويتر:"محدش يزعل مني بس الزمالك بيدفع تمن أخطاء إدارته السابقة🔥💣... موقف الزمالك من المشاركة في سوبر الأبطال".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبرالجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.