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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدخل في مفاوضات مع إنبي لشراء أحمد أمين أوفا

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موافقة المدير الفني مارسيل كولر لدخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي إنبي من أجل مهاجمه.
 

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"أخيرا وافق كولر علي دخول النادي الاهلي في مفاوضات مع انبي من أجل شراء أومبادلة مهاجمهم الخطير أحمد أمين أوفا بعد ضغوط ومباحثات طويلة مع لجنة التخطيط وشركة كرة القدم، المهم حيقود المفاوضات بينالناديين المخضرم المهندس عدلي القيعي استاذ الصفقات، وهو الذي انهي صفقة عمر كمال عبد الواحد وطبعا اللمسات الاخيرة يضعها الكابتن محمود الخطيب".


 

ويضرب فريق الأهلي موعداً مع الجونة، غدًا السبت على ملعب "خالد بشارة" في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالقاهرة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الجونة في المركزالعاشر برصيد 8 نقاط.

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