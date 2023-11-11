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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهاجم رئيس نادي بيراميدز: رسالتك للناس اللي جوه ولا اللي بره؟

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق رسالة للمهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر

وكتب شوبير :"هو إيه البيانات دي كلها 17 وبعدين إيه اللي عمله ممدوح عيد ده !؟ .  ويتساءل هو انت كل شوية تهدد بإلغاء الاستثمارات؟ ورسالتك للناس اللي جوه ولا اللي بره؟ ".

وجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الشكر لفريق الكرة لاعبين وجهاز فني على مجهودهم طوال الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن الأمور تتطور بصورة واضحة داخل الفريق، والمجموعة الحالية من اللاعبين أظهرت مدى تقاربها، وموضحا أنها أفضل مجموعة تعامل معها في ظل حالة التقارب بين اللاعبين وإحساس الجميع بالعائلة، وأن الفريق أسرة واحدة.

شدد الرئيس التنفيذي على أن رحلة النادي بدأت منذ ٤ سنوات فقط وكان الأمر بمثابة الحلم، والآن الحلم اقترب أن يصبح حقيقة، والموسم المقبل سيكون عام تحقيق الأحلام، لأنه يثق بشدة في لاعبي الفريق ويعلم جيدا إمكانياتهم الهائلة ويرى أن بإمكانهم الظهور بصورة أفضل في الفترة المقبلة وحصد كل البطولات التي ينافس عليها الفريق، مشددا على أنه إذا أظهر اللاعبون إمكانياتهم فسيكون وضع بيراميدز الأفضل في أفريقيا، بدليل ما حدث مؤخرا من إصابات صعبة وغيابات مؤثرة في أوقات حساسة وعلى الرغم من ذلك أظهر الفريق قدراته وحقق عددا كبيرا من الانتصارات وكان منافسا شرسا على جميع البطولات.

رئيس بيراميدز أوضح أنه يطلب من كل لاعب بذل أقصى ما لديه من جهد في كل ثانية لصالح النادي، وهو من جانبه يعد اللاعبين بأن كل شيء يستطيع تنفيذه لدعم الفريق فلن يتأخر عنه لحظة واحدة، وسيعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة واحتياجات الفريق، وجميعا كلنا في بيراميدز يدا واحدة حتى نحقق أحلامنا.

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