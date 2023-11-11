مختار غباشي عن القمة العربية الإسلامية: نتمناها صحوة وليست بيانات للشجب والإدانة

ولا نريد إعلان الحرب لأن الدول غير مستعدة له

تمنى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تكون القمة العربية الإسلامية بالرياض قمة صحوة ومواقف ترتقي إلى خطوة الأفعال الإسرائيلية، مضيفا لا نريد شجب وإدانة كما تعودنا عليه وكرهناه، ولا نريد إعلان الحرب لأن الدول غير مستعدة له.

وأضاف مختار غباشي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة صدى البلد، أن الموقف العربي على المحك وضعيف للغاية حتى الآن.

وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن هناك دعم وتأييد بلا حدود من أمريكا لإسرائيل وضعف بلا حدود من العرب تجاه فلسطين.

وشدد على أن المطلوب من القمة العربية الإسلامية هي أمور وسط بين الحرب والإدانة، ومعروفة في العرف السياسي والدبلوماسي والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والإسلامية من ناحية والغرب من ناحية أخرى.