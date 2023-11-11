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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1200 بدلا من 1400.. إسرائيل تخفض عدد قتلاها في هجوم في 7 أكتوبر

صدى البلد

خفضت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، إنه يعتقد الآن أن حوالي 1200 شخص قتلوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر الماضي مخفضة توقعاتها السابقة التي كانت عند 1400 قتيل، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف "حيات"، ردا على أسئلة الصحفيين عبر الإنترنت، أن العدد يشمل العمال الأجانب والجنسيات الأجنبية الأخرى، مؤكدا على أن التقدير الحالي ليس رقما نهائيا، لأنه لم يتم التعرف على هوية بعض الجثث بعد.

ولم يقدم المتحدث بإسم الخارجية الإسرائيلية سببا لتخفيض العدد الإجمالي المتوقع، ولم يستجب على الفور لطلبات لاحقة للحصول على تفسير.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.

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